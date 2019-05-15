На львівській вулиці під час руху BMW X6 спрацював вибуховий пристрій

На вул. Трускавецькій неподалік Львівського ювелірного заводу під час руху елітного BMW X6 спрацював вибуховий пристрій. 47-річний львівський бізнесмен, який керував BMW X6, заявив, що вибух пролунав після наїзду автомобіля на невідомий предмет. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Судячи з опублікованих очевидцями фото, автомобіль також залишився майже не ушкодженим.

Першим про цей інцидент повідомив сайт «Варта1», зазначивши, що вибуховий пристрій спрацював в автомобілі бізнесмена на вул. Трускавецькій.

У прес-службі Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про інцидент, зазначивши, що експерти ще встановлюють, що саме вибухнуло. 47-річний водій заявив поліції, що близько 10:20 виїхав з парковки і рухався вулицею Трускавецькою. Наїхавши на якийсь предмет, що лежав на дорозі, він почув звук вибуху, після чого вийшов з авто і викликав правоохоронців.

На місці інциденту досі працюють слідчі та вибухотехніки, які досліджують автомобіль та саму дорогу.

За даними ZAXID.NET, вибухівка спрацювала в автомобілі, зареєстрованому на ім'я відомого львівського забудовника Олега Манзія, який є директором та засновником компанії «Парус Девелопмент». Неподалік від місця інциденту розташована новобудова цієї компанії – житловий комплекс «Парус Smart».