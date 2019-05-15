Поліція почала розслідування замаху на життя відомого львівського забудовника

47-річний Олег Манзій є відомим у Львові забудовником

Львівська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на життя відомого львівського забудовника Олега Манзія. Замах стався вранці у середу, 15 травня, у Львові, коли під час руху в автомобілі BMW X6, який належить 47-річному бізнесмену Олегу Манзію, спрацював вибуховий пристрій.

У поліції не називають ім'я постраждалого, зауважуючи лише, що це 47-річний львів'янин. Офіційно автомобіль, під який заклали вибухівку, зареєстрований на 47-річного Олега Манзія, який є засновником та директором відомої компанії «Парус Девелопмент». Інформацію про те, що саме Манзій став жертвою замаху, підтверджують й інші ЗМІ.

Нагадаємо, що замах стався у середу близько 10:20, коли автомобіль Олега Манзія рухався вулицею Трускавецькою. Ймовірно, бізнесмен саме виїхав з офісу біля ЖК «Парус Smart», будівництво якого триває неподалік місця вибуху. За інформацією поліції, під час руху він почув характерний для вибуху звук і після цього вийшов з авто. Що саме стало причиною вибуху і де була закладена вибухівка, наразі правоохоронці не повідомляють.

Водночас за інформацією ТСН, вибуховий пристрій був прикріплений під переднім пасажирським кріслом. Тобто зловмисники швидше за все хотіли лише налякати бізнесмена.

BMW X6 не отримав серйозних ушкоджень від вибуху, проте вулицю перекрили на кілька годин для роботи експертів і вибухотехніків (див. відео)

Судячи з оприлюднених очевидцями фотографій, автомобіль не має серйозних ушкоджень. Однак на ньому та на припаркованому неподалік Daewoo Lanos залишились незначні покшодження.

Ані компанія «Парус Девелопмент», ані сам Олег Манзій наразі не коментують цей інцидент.

Додамо, що 47-річний Олег Манзій є власником кількох компаній, що займаються будівництвом та нерухомістю. Найвідомішими серед них є будівельні компанії «Парус сіті», «Лімарко-Україна», «Укртексколор».

У 2015 році він заснував компанію «Парус Девелопмент», яка відтоді збудувала у Львові три житлові комплекси – «Парус» на вул. Липинського, 28, «Парус Park» на вул. Кульпарківській 64а, та «Парус Life» на Городницькій, 9. Зараз у Львові триває будівництво ще двох комплексів – «Парус Smart» на вул. Трускавецькій та «Парус City» на вул. Кульпарківській.