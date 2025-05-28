Українці можуть підтримати курси для офіцерів, придбавши каву

Фонд компетентної допомоги війську «Повернись живим» разом з компанією Gemini з 27 травня запустив благодійну ініціативу «Тактикава» на підтримку курсу для бойових командирів «Вишкіл капітанів». У межах ініціативи у кав’ярнях по всій Україні з’явились брендовані паперові горнятка «Тактикава». З кожного напою у такому посуді 1 грн перераховуватимуть на фінансування курсу «Вишкіл капітанів».

«Смак перемоги – у кожній каві “Тактикава” – це не просто напій. Це спосіб підтримати тих, хто щодня ухвалює важливі рішення на фронті – рішення щодо позицій, маневрів і часу для дій. Від них залежать життя та успіх операцій», – розповідають у «Повернись живим».

Також можна придбати солодощі, з яких 10 грн перераховуватимуть на курс. Зазначимо, що «Вишкіл капітанів» — це тримісячна інтенсивна програма для бойових офіцерів ЗСУ та НГУ. Навчання створили на основі стандартів НАТО й реального бойового досвіду. Під час навчання українські офіцери опановують планування бою, командування, ухвалення рішень, сучасну картографію та тактичне маневрування.

Паперове горнятко, в якому можна замовити каву й підтримати збір на курси для офіцерів

Навчання вже пройшли понад 960 командирів рот, взводів і офіцерів штабів батальйонів. «У середньому кожні два курси ми не просто оновлюємо програму, а запрошуємо фахівців кожної з дисциплін, які можуть нам внести корективи з кожної теми... Якщо ми цього року бачимо збільшення кількості застосування РЕБу, ми можемо застосовувати інші типи зв’язку. У нас збільшилася тактика застосування БпЛА: ми запрошуємо фахівців саме в цій сфері й разом відпрацьовуємо кожен крок. Ми можемо стверджувати, що ми навчаємо того, що актуально буквально на вчора, а не 2022 чи 2004 рік», – розповів керівник інструкторського відділу Фонду «Повернись живим» Юрій Подлєсний.

Додамо, що спробувати «Тактикаву» можна буде на Coffee, books and vintage 31 травня та 1 червня. На фестивалі буде стенд ініціативи, де можна більше дізнатися про проєкт та підтримати курс «Вишкіл капітанів».