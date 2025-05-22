31 травня – 1 червня у Львові відбудеться шостий фестиваль Coffee, Books & Vintage. Львів’ян та гостей запрошують на !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26). Відвідувачам обіцяють багато цікавих подій, концерт, вінтажні речі, книжки та смакування кавою. Розповідаємо про програму фестивалю детальніше.

Кавові змагання

Під час фестивалю SCA Ukraine проведе три національні кавові чемпіонати.

1. Coffee in Good Spirits (Кава та Алкоголь). Це чемпіонат, де баристи і бармени демонструватимуть вміння поєднати каву та алкоголь: від традиційної кави по-ірландськи з віскі та вершками до унікальних коктейльних комбінацій. Переможець поїде від України на кавові змагання у Женеву наступного року.

2. Брюверс кап. На цих змаганнях учасники мають вручну зварити каву.

3. Каптестинг. Наймасовіший чемпіонат SCA Ukraine. Близько 100 учасників куштуватимуть три кави і за найкоротший час мають знайти одну зайву.

Змагання розпочнуться 29 травня: у цей день вхід на територію !FESTrepublic вільний. На фестиваль у суботу і неділю квитки вже доступні на сайті concert.ua.

Два дні на території фестивалю функціонуватиме кавовий лекторій. Анонс спікерів та тем незабаром озвучать SCA Ukraine та Coffee, Books&Vintage.

На фестивалі буде виставковий простір для кавових професіоналів, де пропонуватимуть скуштувати новинки та улюблені пропозиції від кавових обсмажувальників з усієї України, чай та bean to bar шоколад. Також там можна буде оглянути обладнання для приготування кави від виробників та дистриб’юторів професійного обладнання.

Книжки і літературні зустрічі

На фестивалі організують зустрічі з авторами, дискусії, автограф-сесії та книжковий ярмарок від українських видавців. Ці події проведуть в укритті !FESTrepublic.

Субота, 31 травня:

13:00 – Лекція: Яким було дитинство в середньовіччі? Презентація нового випуску Локальної історії «Дитинство» з історикинею Стефанією Демчук. Подія видавництва «Локальна історія».

14:00 – «Останній сейм Речі Посполитої»: уроки історії, які не можна проігнорувати.

15:00 – Золота Роза Львова: розмова з Тетяною Казанцевою про місто, жінок і час.

16:00 – Лекція «Як вийти з аб’юзивних і токсичних стосунків» (за мотивами книги «Покинь нарциса назавжди»).

17:00 – «Келія чайної троянди» та «Лиш вона»: ностальгійна розмова з Костем Москальцем.

Неділя, 1 червня:

13:00 – подія видавництва «КСД».

14:00 – Дискусія: «Велетка викрадає юнака vs дівчина рятує принца: зміна гендерних ролей у фентезі».

15:00 – «Карпати. Коротка історія мандрів»: розмова з авторкою книжки Іриною Пустинніковою про те, як зароджувався туризм в українських горах.

16:00 – «Аркан вовків» повертається. Презентація фентезійного роману Павла Дерев’янка. Модератор: Володимир Кузнєцов.

17:00 – Щасливі жінки читають книжки і пʼють каву: розмова з Марʼяною Савкою та Надією Шлапак.

На фестивалі збиратимуть книжки для публічної бібліотеки у прифронтовому селищі Пересічне Солоницівської громади на Харківщині. Можна принести книжки зі своєї домашньої бібліотеки або купити та віддати на фестивалі. Детальніше про цю акцію та бібліотеку можна почитати тут.



Музична сцена

На фестивальному концерті виступатимуть: «Друга Ріка», Мія Рамарі, Liza Bibikova, Макс Пташник та інші артисти на різних локаціях.

Виступи стендап-коміків: Женя Коротков, Ксенія Швець, Лана Чубаха, Святослав Загайкевич, Влад Галицький, Саша Качура, Ганна Кочегура, Василь Байдак.

Великий ярмарок вінтажу

На ярмарку заплановані понад сто точок продажу вінтажних речей. Там можна знайти цінні антикварні речі: прикраси, одяг, різні дрібнички, посуд, меблі, твори мистецтва та елементи декору.

Що ще цікавого?

Тиха вечірка . Занурюйся у музику по-справжньому: бери навушники та вибирай свою хвилю настрою.

. Занурюйся у музику по-справжньому: бери навушники та вибирай свою хвилю настрою. Територія розваг для дітей від Leoland: аніматори, конкурси, ігри, майстер-класи.

від Leoland: аніматори, конкурси, ігри, майстер-класи. Фуд-корт, на якому можна буде підібрати десерт до кави та смачно пообідати.

На фестивалі збиратимуть кошти на безстроковий «Рій помсти» для підтримки Сил оборони. Задонатити можна в додатку бофонами, за QR-кодами або взяти участь в аукціонах.

Квитки на фестиваль Coffee, Books & Vintage можна придбати тут. До вхідного квитка на два дні відвідувачі отримають кавовий дріп. Безкоштовний вхід для дітей до 12 років у супроводі дорослих та учасників бойових дій при наявності посвідчення. Фестиваль дружній до тварин, можна прийти з домашніми улюбленцями.



На фестивалі можна розраховуватись тільки бофонами. Слід завантажити додаток Lokal та поповнити баланс. Більше інформації – на сайті та у соцмережах Facebook, Instagram.