Військовий Нестор Дидик, на якого напали 21 травня 2025 року

Поліцейські встановили двох зловмисників, які 21 травня побили військовослужбовця Нестора Дидика, який через стан здоров'я служить у ТЦК та СП. Поліція Львівської області у середу, 28 травня, повідомила, що нападниками виявилися чотири мешканці Нового Роздолу, віком від 29 до 39 років.

Слідчі поліції повідомили підозри двом нападникам за статтею про хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування.

У коментарі «Суспільному» Нестор Дидик розповідав, що на нього напали шестеро чоловіків. «Я завжди представляюся: "Добрий вечір, Стрийський РТЦК, перевірка військово-облікових документів". І відразу, що я почув від одного з них: “Зараз ти підеш за російським кораблем”. Підбігли ті його колеги з того місця, почали бити по голові. Після декількох ударів кинули на землю та почали добивати мене ногами. Били всюди, де могли дістати. Перше — по голові. Я пробував захистити руками голову, почали бити по тулубі», – пригадував Нестор Дидик.

Нагадаємо, що старшого солдата Нестора Дидика побили пізно ввечері 21 травня, коли він оповіщував військовозобов’язаних чоловіків. Інцидент стався у Новому Роздолі на проспекті Тараса Шевченка. Військовий попросив цивільного показати військово-облікові документи, але той відповів образами. Після цього підбігла група чоловіків, що напала на Нестора Дидика. Військового госпіталізували з численними гематомами та переломами ребер.

Додамо, що Нестор Дидик є учасником Революції Гідності. З лютого 2022 року він добровільно долучився до ЗСУ, служив у 103-й окремій бригаді ТРО та брав участь у боях на Донеччині, Луганщині й Харківщині. У бригаді відреагували на інцидент та обіцяли контролювати хід справи. За словами військових, вони звертатимуться до всіх рівнів влади, якщо реакція буде млявою або формальною.