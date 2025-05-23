У бригаді пообіцяли проконтролювати, щоб нападники отримали справедливе покарання

103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України відреагувала на інцидент з побиттям їхнього військовослужбовця, якого через стан здоровʼя перевели на роботу до ТЦК та СП. Свою заяву вона опублікувала у Facebook вранці 23 травня.

У бригаді розповіли, що їхній побратим Нестор Дидик у перші дні широкомаштабного вторгнення пішов захищати країну. Воював на Донеччині, Луганщині і Харківщині. Через стан здоров’я продовжив службу на Львівщині, куди його перевели на роботу до ТЦК та СП. Під час виконання його службових обовʼязків і перевірки документів на нього напали близько восьми чоловіків і почали жорстоко бити.

«Вдома. На рідній нам Львівщині там, де мав би бути захист і вдячність, він отримав удари. Для нас це не просто випадок. Це виклик. І це межа. Ми – бригада честі. І коли когось із наших намагаються принизити, зламати, ми не стоїмо осторонь. Ми – бойове братство. Ви побили не одного чоловіка – ви вдарили по образу Захисника, зневаживши його шлях, його досвід, його жертви і ви будете відповідати за це. Той, хто зраджує честь – завжди платитиме. Ми не допустимо повторення такого», – емоційно відреагували на сторінці бригади.

Керівництво 103 ОБр ТрО закликало правоохоронні органи до швидкої реакції, встановлення всіх причетних та справедливого покарання для них. Також там пообіцяли контролювати хід цієї справи та звертатися до всіх рівнів влади, якщо реакція буде млявою або формальною.

«Ми не дозволимо в тилу топтати тих, хто тримав і тримає фронт. Ви відповідатимете. Ми попереджаємо на майбутнє: будь-який напад на нашого побратима в тилу – це удар по всій армії», – наголосили у бригаді.

Нагадаємо, ввечері 21 травня у Новому Роздолі старший солдат Нестор Дидик оповіщував військовозобов’язаних чоловіків. На просп. Шевченка один із цивільних на прохання військового пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. Тоді до нього підзбігла група чоловіків, яка почала бити військового, що впав на землю. Військового шпиталізували з перелом ребер.