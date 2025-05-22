На Львівщині невідомі жорстко побили Нестора Дидика, ветерана війни, який після демобілізації служить у ТЦК та СП. Про це 22 травня повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Інцидент трапився в середу, 21 травня, близько 23:00, у Новому Роздолі. Як повідомили у ТЦК, старший солдат Нестор Дидик оповіщував військовозобов’язаних чоловіків. На просп. Шевченка один із цивільних на прохання військового пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами.

«За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. Наразі старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер», – йдеться в повідомленні ТЦК.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 122 (умисне тілесне ушкодження) ККУ.

Нестор Дидик – майданівець. Із лютого 2022 року він добровільно долучився до ЗСУ та служив у 103-й окремій бригаді ТРО, брав участь у боях на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я його перевели на службу в ТЦК та СП.