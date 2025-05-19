23-річний Андрій Баглай – ветеран Нацгвардії, списався зі служби за станом здоровʼя та має третю групу інвалідності

Сухопутні війська ЗСУ заперечили заяви ветерана Андрія Баглая зі Львова про побиття працівниками ТЦК. Речник ОК «Захід» Олег Домбровський заявив, що ветеран поводився зверхньо і відмовився показати документи одразу.

17 травня місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому 23-річний ветеран Андрій Баглай розповів, що його затримали співробітники ТЦК. За його словами, вони його били по спині й голові. Він стверджує, що близько години він їздив у автомобілі разом із працівниками ТЦК, а після перевірки документів вони висадили його на окраїні міста. Андрій Баглай зазначив, що три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоровʼя і має третю групу інвалідності.

Наступного дня пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП повідомила, що за цим інцидентом розпочали перевірку.

«З’ясовуються обставини інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду», – вказано в повідомленні.

19 травня речник ОК «Захід» Олег Домбровський в ефірі «Суспільне. Студія» заяви Андрія Баглая заперечив. За словами полковника, 16 травня військовослужбовці одного з районних ТЦК у Львові проводили оповіщення військовозобов'язаних. Вони попросили перехожого, яким виявився Андрій Баглай, показати військово-облікові документи, а він відмовився. За словами Олега Домбровського, ветеран «поводився зверхньо й відповідав військовослужбовцям у некоректній формі».

«Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що він проходив військову службу й був звільнений із лав ЗСУ за станом здоровʼя. Після з'ясування цих обставин його відпустили», – стверджує речник ОК «Захід».

Він додав, що розслідування не підтвердило заяв Андрія Баглая про застосування сили: жодних звернень до правоохоронних органів або медзакладів не було.