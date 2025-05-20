YouControl проаналізував доходи депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання

Аналітичний портал YouControl визначив найзаможніших депутатів дев'ятого скликання Верховної Ради, проаналізувавши декларації за 2023-2024 роки. До списку увійшли п'ятеро депутатів з Львівщини. Це Микола Княжицький, Степан Івахів, Ярослав Рущишин, Наталія Піпа та Олена Кондратюк. Також аналітики розповіли, як зростали чи зменшувались їхні доходи у порівнянні з попереднім періодом.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький є третім за рівнем доходу серед однопартійців. Його випереджає Петро Порошенко (дохід – 4,62 млрд грн) та Олексій Гончаренко (дохід – 9,6 млн грн). За 2024 рік Княжицький заробив 8,9 млн грн. У порівнянні з 2023 роком дохід зменшився на 1 млн грн. Аналітики зазначили, що це відбулось через зменшення прибутків від бізнесу дружини Миколи Княжицького Лариси. Зазначимо, що йдеться про прибутки від телевізійних компаній, в яких Лариса Княжицька є співвласницею.

З усіх 20 депутатів від «Голосу» найвищий дохід за 2024 рік має нардеп зі Львова Ярослав Рущишин – 13,3 млн грн. Депутат заробив на 3,4 млн грн більше ніж у 2023 році. Це відбулось через продаж нерухомості та спадщини, яку Ярослав Рущишин отримав від свого батька. Також Рущишин є співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа», співзасновником Львівської бізнес-школи LVBS. Перед тим, як стати депутатом, він був директором мережі швейних фабрик «Троттола», якими зараз володіє його дружина Ярина Рущишин. Вона є власницею та керівницею низки фірм, зокрема 2022 року очолила «Золочівську швейну фабрику».

На другому місці серед депутатів «Голосу» перебуває Юлія Сірко, яка 2024 року заробила 8,1 млн грн, а на третьому – депутатка зі Львова Наталія Піпа. За 2024 рік доходи Піпи становлять 7,6 млн грн – це на 42,9% більше ніж 2023 рік. Частину доходів склав прибуток від продажу нерухомості та заробіток від ІТ-бізнесу чоловіка.

Додамо, що сукупний дохід депутатів «Голосу» за 2024 рік склав 56,2 млн грн. Загалом це найменший показник сукупного доходу серед усіх представлених фракцій та груп парламенту дев’ятого скликання.

Які депутати Верховної Ради заробляють найбільше. Інфографіка YouControl

Депутат партії «За майбутнє» Степан Івахів, який родом з Львівської області, за 2024 рік заробив найбільше серед однопартійців – 584,8 млн грн. Депутат є одним з ключових у паливно-промисловій групі «Континіум» (контролює мережу автозаправок WOG), яка отримує дивіденди від швейцарської компанії Petroleum Trading Group SA (155,9 млн грн) та АТ «Сантес-ІФ» (93,4 млн грн). Степан Івахів також заробив від погашення за борговими цінними паперами іноземного емітента (194,3 млн грн) та від продажу паперів та корпоративних прав (106,6 млн грн). Після Івахіва найбільші заробітки мають Іван Чайківський (51 млн грн) та Ігор Палиця (44,6 млн грн).

Серед позафракційних депутатів, найвищий рівень заробітку за 2024 рік має Олесь Довгий (79,3 млн грн). На другому місці перебуває нардепка зі Львова Олена Кондратюк із заробітком 76,8 млн грн. Її дохід у порівнянні з 2023 роком зменшився на 10,4%. Зазначимо, що більшість статків належать її чоловікові, кінопродюсеру Олександру Богуцькому, який є СЕО StarLightMedia (туди входять канали «ICTV», «СТБ», «Новий канал» тощо). Третє місце за рівнем доходу серед позафракційних займає Антон Яценко (30,5 млн грн).

У «Слузі народу» найбільшу суму доходів має депутат Андрій Герус (70,3 млн грн). На другому місці перебуває Олександр Сова (34,1 млн грн), на третьому – Олег Тарасов. Загалом дохід всіх членів фракції «Слуга народу» у 2024 році склав майже 687 млн грн. У порівнянні із 2023 роком це менше на 7,7% або на 52,8 млн грн.

Зазначимо, що серед членів депутатської групи «Довіра» найбільше за 2024 рік доходів отримали Борис Приходько (145,1 млн грн), Олег Кулініч (12,2 млн грн) та Владіслав Поляк (10,3 млн грн). Найбільше серед нардепів з фракції «Батьківщина» заробили Олег Мейдич (12,4 млн грн), Костянтин Бондарєв (10,5 млн грн) та Андрій Пузійчук (10,4 млн грн).

Нардепи з «Платформи за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) за 2024 рік заробила 160 млн грн. Це на 24 млн грн більше, ніж у 2023 році. Найзаможнішими депутатами групи є Юрій Бойко (45 млн грн), Віталій Борт (43 млн грн) та Григорій Суркіс (24 млн грн). Члени з депутатської групи «Відновлення України» за 2024 рік заробили 118,9 млн грн. Це на 46,5 млн більше ніж у 2023 році. Серед лідерів за доходами є Вадим Столар (84 млн грн), Валерій Гнатенко (6,5 млн грн) та Роман Іванісов (5,9 млн грн).

Додамо, що за 2024 рік 387 депутатів задекларували 14,8 млрд грн. Аналітики YouControl розповіли, що це вдвічі більше ніж 2023 року.