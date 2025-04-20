У 2024 році Микола Княжицький заробив 722 тис. грн

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький, подав декларацію про доходи за 2024 рік.

Як вказано в декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2024 році нардеп заробив 722 тис. грн, а його дружина Лариса Княжицька – понад 8 млн грн доходів від заняття підприємницькою діяльністю, 101,3 тис. грн зарплати в ТзОВ «Новини-ТВ», 7 тис. грн страхових виплат і 91 тис. грн процентів від банку.

Водночас Микола Княжицький вказав 238,4 тис. грн, 213 доларів і 1952 євро на рахунках у банку, а також 2,7 млн грн і 340 тис. доларів готівкою. Його дружина тримає на рахунках у банку понад мільйон грн і 274 тис. доларів, а в готівці – 800 тис. грн і 530 тис. доларів.

Микола Княжицький із сімʼєю є власником кількох квартир та нежитлових приміщень, а також користуються будинком на 255 м2. У 2024 році Лариса Княжицька стала власницею дачного будинку в Липниках на 132,4 м2.

Подружжя декларує п’ять автомобілів: Renault Duster (2016 року випуску), Subaru XV (2014 року випуску), Suzuki Jimny (2018 року випуску), Volvo XC90 (2019 року випуску) та Chevrolet Bolt EV (2021 року випуску). Всі вони придбані до 2024 року.

Додамо, що ZAXID.NET відстежує декларації інших львівських посадовців та народних депутатів за 2024 рік.