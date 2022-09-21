Вночі 21 вересня росіяни вчергове обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв’язку одного з енергоблоків. Цей обстріл стався попри те, що на майданчику станції присутні інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистські терористи пошкодили обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС», – повідомила компанія «Енергоатом».

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

«О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені й переведені в режим чергування», – додали у компанії.

Водночас в «Енергоатомі» наголосили, що росіян навіть не зупиняє присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ.

«Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об’єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни захопили Запорізьку АЕС, яка розташована в Енергодарі Запорізької області, 4 березня. Окрім того, що загарбники обстрілюють станцію, вони також тримають на її території військову техніку.

Також росіяни час від часу обстрілюють територію Південноукраїнської АЕС. Так, унаслідок обстрілу території ПАЕС в ніч на 19 вересня російська ракета впала за 270 метрів від ядерних реакторів.