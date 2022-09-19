Російська ракета впала біля ядерних реакторів Південноукраїнської АЕС
Росіяни завдали ракетний удар по промисловій зоні Південноукраїнської АЕС
Уночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції у Миколаївській області – ракета впала за 300 м від реакторів, повідомила компанія «Енергоатом».
«Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС», – йдеться у повідомленні.
В «Енергоатомі» зазначили, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ракета впала за межами захищеної зони ПАЕС – за 270 метрів від ядерних реакторів.
В «Енергоатомі» наголосили, що акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові, їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи.
«Укрінформ» зазначає, що російські ракети вже неодноразово пролітали в небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.
Додамо, що на Запорізькій АЕС, яку росіяни захопили 4 березня, вони розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення російські загарбницькі війська захопили Чорнобильську АЕС і більше місяця перебували на її території, тероризуючи персонал.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.