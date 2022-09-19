Обстріл Південноукраїнської АЕС здійснили близько 00:20

Уночі росіяни обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції у Миколаївській області – ракета впала за 300 м від реакторів, повідомила компанія «Енергоатом».

«Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» зазначили, що ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео прильоту російської ракети на Південноукраїнську АЕС.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ракета впала за межами захищеної зони ПАЕС – за 270 метрів від ядерних реакторів.

В «Енергоатомі» наголосили, що акти ядерного тероризму росіян загрожують усьому світові, їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи.

«Укрінформ» зазначає, що російські ракети вже неодноразово пролітали в небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.

Додамо, що на Запорізькій АЕС, яку росіяни захопили 4 березня, вони розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення російські загарбницькі війська захопили Чорнобильську АЕС і більше місяця перебували на її території, тероризуючи персонал.