Росія поставила Україну та всю Європу за крок від радіаційної катастрофи. Так президент України Володимир Зеленський оцінив вчорашню зупинку Запорізької атомної електростанції. Завдяки зусиллям наших енергетиків аварії вдалося уникнути. Втім, загроза залишається, допоки на ЗАЕС перебувають окупанти. Що потрібно знати про радіаційну небезпеку та як ми можемо до неї підготуватись з’ясовував Арсен Данилюк у розмові із експертом – доцентом Львівського університету безпеки життєдіяльності Олександром Синельніковим.