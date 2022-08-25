Російські окупанти розмістили свою військову техніку на відстані 60 метрів від п’ятого реактора Запорізької АЕС в Енергодарі. Такі дії можуть призвести до порушення систем охолодження реакторів і не лише, повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії вранці в четвер, 25 серпня.

Як йдеться в повідомленні, супутникові знімки від 21 серпня свідчать про збереження посиленої військової присутності росіян на ЗАЕС. У 60 метрах від п'ятого реактора окупанти розгорнули свої бронетранспортери. Водночас росіяни намагаються приховати техніку, розміщуючи її під трубами та містками на території станції.

«Росія, ймовірно, готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС з пропагандистською метою», – зазначили у британській розвідці.

Там констатували, що поки Росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками її роботи, ймовірно, залишаться порушення роботи систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення чи помилки працівників, які працюють під тиском.