Росіяни, крім поповнення військової техніки, завезли на ЗАЕС нових солдатів

Російські загарбники продовжують накопичувати військову техніку на території Запорізької атомної електростанції. В понеділок, 22 серпня, вони завезли ще два БТР та шість спеціальних вантажівок, повідомила 23 серпня компанія-власник ЗАЕС «Енергоатом».

«Рашисти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок», – сказано в повідомленні..

Тепер, як додали в «Енергоатомі», на території станції загалом дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Зокрема:

біля першого енергоблоку розташовано 16 військових машин;

біля другого – 7;

ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

В «Енергоатомі» не уточнили, де розташована решта військової техніки.

Також там додали, що окупанти поповнили свої лави і чималою кількістю «міцних» військових, дехто з них – у масках.

Нагадаємо, окупанти також час від часу обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС в Європі,і звинувачують у цьому ЗСУ. Головне управління розвідки Міністерства оборони неодноразово повідомляло про наміри окупантів вчинити на станції провокацію, зокрема, відключити її.