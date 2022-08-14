Російські загарбники забили до смерті штатного аквалангіста Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка розташована в окупованому Енергодарі, за відмову виконувати їхній наказ, повідомив в інтерв’ю BBC один з інженерів станції. Водночас із метою безпеки його ім’я не називають, оскільки він досі перебуває на контрольованій загарбниками ЗАЕС.

«Нещодавно російські військові заявили, що у бризкальних басейнах ЗАЕС [басейни для охолодження води] розташована покинута зброя. Вони хотіли змусити нашого штатного аквалангіста з гідроцеху пірнати у бризкальні басейни і шукати зброю. Він відмовився. Його забили до смерті», – розповів інженер.

За його словами, росіяни займаються в Енергодарі викраденнями і катуваннями місцевих жителів. Людей викрадають за певним алгоритмом: спочатку – громадських активістів Енергодара. Далі – учасників АТО та їхніх родичів. Далі – всіх, хто ідентифікує себе як українець.

«Російські окупанти забирали тих, хто стояв в авангарді захисту міста. Енергодарівці проводили акції на блокпості на в'їзді у місто проти російської армії та окупації міста. Ті, хто був у перших рядах, – одразу опинилися на підвалі. Під тортурами здали інших – і так ланцюжком», – сказав він.

Працівник ЗАЕС зазначив, що люди, які мали «лагідні розмови» з окупантами, після повернення просто мовчать і не відповідають на жодні запитання.

Нагадаємо, також цей інженер розповів про те, які наслідки матимуть обстріли росіянами ЗАЕС.