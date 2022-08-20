На Запорізькій атомній електростанції, розташованій в окупованому росіянами Енергодарі, загарбники продовжили «вихідні» для українського персоналу. Натомість на станцію повернули персонал «Росатому», який відправили на відпочинок 19 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили “короткотривалі вихідні” для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових. Водночас тривалість “вихідних” не уточнюється», – сказано в повідомленні ГУР МО, опублікованому ввечері в суботу, 20 серпня.

Разом з тим, у розвідці зазначили, що на станцію повернули частину представників «Росатому». Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї й боєприпасів.

«Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване “виведення в нуль”. В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що, схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті», – наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 18 серпня ГУР попереджало, що росіяни готують на 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Однак наразі ситуація на станції не змінилась. Водночас окупанти розмістили поруч з ядерним реактором велику кількість військової техніки.