Окупанти готують на 19 серпня провокацію на ЗАЕС

Російська військова техніка розміщена в машинній залі, підключеній до ядерного реактора захопленої Запорізької атомної електростанції. Журналісти телерадіокомпанії CNN верифікували розповсюджене раніше у соцмережах відео, пише LB.ua.

Як повідомляється, на опублікованих кадрах видно одну з турбінних зал, що розташована на західній стороні АЕС. Кожен такий зал зʼєднаний і вбудований у велику будівлю, де розташовано ядерний реактор.

«Транспортні засоби, які, здається, є стандартними російськими військовими вантажівками, стоять на крайньому західному краю будівлі на першому поверсі, у трохи більше ніж 130 метрах від реактора», – зазначили журналісти.

На відео видно щонайменше пʼять машин, маркованих символом окупантів «Z». Поруч стоять дві споруди, схожі на намети. Біля машин є кілька піддонів, і незрозуміло, чи вони повʼязані з операціями на АЕС, чи належать росіянам. Коли воно було знято – невідомо.

Ролик доводить російську дезінформацію про те, що окупанти не розміщували на ЗАЕС військову техніку.

відео Інфраструктурний Оглядач

Зазначимо, що раніше голова Державної атомної енергокомпанії Петро Котін говорив, що Росія зберігає 14 одиниць важкої техніки в першому енергоблоці та шість машин в другій машинній залі.

Як інформував ZAXID.NET, згідно з даними української розвідки, окупанти готують на 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.

Раніше учені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ розробили модель про те, як би поширювалася радіація в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделі використали погодні умови за 15 –18 серпня. Радіація зачепила б не тільки Україну, але й країни Європи.

18 серпня у міноборони Росії погрожували зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію». У «Енергоатомі» заявили, що відключення наблизить сценарій радіаційної катастрофи.