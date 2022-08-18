Окупанти звинувачують ЗСУ нібито в обстрілах ЗАЕС

Російська окупаційна «влада» частини Запорізької області анонсувала, що у п'ятницю, 19 серпня, безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС. Натомість українська розвідка інформує, що окупанти готують провокацію на АЕС.

Про запуск онлайн-трансляції сьогодні вдень повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на російських ставлеників на окупованих територіях Запорізької області.

«В адміністрації Запорізької області обіцяють, що завтра безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС, де – за даними Міноборони Росії – українські війська готують провокацію», – цитує агентство «РИА Новости» з посиланням на слова так званого «члена головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Володимира Рогова.

Агентство також зазначило, що зйомка вестиметься «для силових структур» військ держави-терориста.

За словами окупанта, «ймовірність того, що завтра буде здійснена провокація щодо атомної станції – вона не просто набагато вища за середню, а вона близька майже до 100%.

Тим часом Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.

Зазначимо, що у російському міноборони раніше заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися «масштабна провокація» під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну.

Раніше ЗМІ опублікували інформацію, що окупанти розмістили на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи прильоти з Нікополя.

Напередодні учені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ розробили модель про те, як би поширювалася радіація в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделі використали погодні умови за 15 –18 серпня. Радіація зачепила б не тільки Україну, але й країни Європи.

18 серпня у міноборони Росії погрожували зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію». У «Енергоатомі» заявили, що відключення наблизить сценарій радіаційної катастрофи.