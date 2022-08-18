Російське військове командування погрожує зупинити роботу найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Росіяни кажуть, що «при продовженні негативного розвитку ситуації, може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 та 6 енергоблоки, що призведе до зупинки Запорізької АЕС».

У Міненерго не раз наголошували: навіть якщо Запорізька АЕС буде вимкнена, Україна пройде зиму завдяки збільшенню виробництва електроенергії на вугільних станціях.

Додаткова опція – купівля електроенергії в ЄС. Щоправда, тоді доведеться зупинити експорт електроенергії і держбюджет втратить мільярди доларів.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Персонал на станції залишився українським. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС.

5 серпня росіяни влаштували провокацію та двічі обстріляли територію електростанції, яка знаходиться під контролем окупантів. На цю ситуацію відреагував Євросоюз, засудивши ведення Росією військової діяльності з території довкола АЕС.

8 серпня Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням скерувати безпекову місію на Запорізьку АЕС. Проте на початку серпня в МАГАТЕ заявили, що ситуація на АЕС вийшла з-під міжнародного контролю.