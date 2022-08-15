Рада просить світову спільноту засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на ЗАЕС

Верховна Рада звернулася до світових організацій, парламентів та урядів держав із закликом засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Також Рада закликала ООН і МАГАТЕ організувати спільну безпекову місію на ЗАЕС.

На сторінці Енергоатому у Telegram повідомили, що Верховна Рада ухвалила Постанову №7667. Її підтримав 301 народний депутат. Це звернення до ООН, ЄС, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав – членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Крім того, депутати закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації «Росатом», підприємств та організацій, що входять до її складу. А також проти фізичних осіб РФ, які є керівниками «Росатома» та відповідають за реалізацію політики РФ стосовно України.

«Згідно з документом парламентам та урядам держав – членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонується звернутися до Генеральної конференції Агентства щодо призупинення дії привілеїв та прав РФ як члена МАГАТЕ, а також позбавлення Росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у різних програмах співробітництва», – зазначено у повідомленні «Енергоатому».

Повний текст звернення доступний за посиланням.

10 серпня глави МЗС Великої сімки оприлюднили заяву з вимогою до Росії негайно повернути ЗАЕС під контроль України.

Нагадаємо, росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС. Повідомлялося, що Росія використовує ЗАЕС, щоби посилити страх ядерної катастрофи. Територію біля електростанції росіяни використовували для захисту від обстрілів ЗСУ. Через неодноразові російські обстріли й провокації було пошкоджено розподільчий пристрій на Запорізькій АЕС. Напередодні стало відомо, що окупанти вбили аквалангіста ЗАЕС за відмову виконувати їхній наказ.