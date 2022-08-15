ВР звернулася із закликом покарати Росію за тероризм на ЗАЕС
Рада просить ООН і МАГАТЕ організувати спільну безпекову місію на ЗАЕС
Верховна Рада звернулася до світових організацій, парламентів та урядів держав із закликом засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Також Рада закликала ООН і МАГАТЕ організувати спільну безпекову місію на ЗАЕС.
На сторінці Енергоатому у Telegram повідомили, що Верховна Рада ухвалила Постанову №7667. Її підтримав 301 народний депутат. Це звернення до ООН, ЄС, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав – членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.
Крім того, депутати закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації «Росатом», підприємств та організацій, що входять до її складу. А також проти фізичних осіб РФ, які є керівниками «Росатома» та відповідають за реалізацію політики РФ стосовно України.
«Згідно з документом парламентам та урядам держав – членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонується звернутися до Генеральної конференції Агентства щодо призупинення дії привілеїв та прав РФ як члена МАГАТЕ, а також позбавлення Росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у різних програмах співробітництва», – зазначено у повідомленні «Енергоатому».
Повний текст звернення доступний за посиланням.
10 серпня глави МЗС Великої сімки оприлюднили заяву з вимогою до Росії негайно повернути ЗАЕС під контроль України.
Нагадаємо, росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС. Повідомлялося, що Росія використовує ЗАЕС, щоби посилити страх ядерної катастрофи. Територію біля електростанції росіяни використовували для захисту від обстрілів ЗСУ. Через неодноразові російські обстріли й провокації було пошкоджено розподільчий пристрій на Запорізькій АЕС. Напередодні стало відомо, що окупанти вбили аквалангіста ЗАЕС за відмову виконувати їхній наказ.
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