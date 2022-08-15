Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки, росіяни обстріляли низку корпусів і пошкодили розподільчий пристрій. Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи з минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Зокрема, внаслідок атаки на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.

Також обстріли серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків, а також відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

«Окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – додали в Енергоатомі.

Також пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

«ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається», – резюмували в повідомленні.