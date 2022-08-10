Росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС у березні, персонал на станції залишився українським

У середу, 10 серпня, глави МЗС «Групи семи» (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції. У ній вони вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні. Також зазначається, що український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, має мати можливість виконувати свої обов'язки без загроз та тиску.

«Ми вимагаємо, щоби Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їхньої безпечної та надійної експлуатації», – йдеться у заяві міністрів G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини у середу, 10 серпня.

У заяві зазначено, що саме тривалий контроль Росії над станцією становить загрозу для регіону.

Також міністри заявили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні. Окрім того, в заяві відзначено важливість сприяння експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який «поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою».

«Співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо і без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Персонал на станції залишився українським. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС.

5 серпня росіяни влаштували провокацію та двічі обстріляли територію електростанції, яка знаходиться під контролем окупантів. На цю ситуацію відреагував Євросоюз, засудивши ведення Росією військової діяльності з території довкола АЕС. 8 серпня Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням скерувати безпекову місію на Запорізьку АЕС. Проте на початку серпня в МАГАТЕ заявили, що ситуація на АЕС вийшла з-під міжнародного контролю.