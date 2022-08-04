Росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня, персонал залишився український

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоби посилити страх ядерної катастрофи. Також за допомогою пропаганди Росія намагається домогтися послаблення військової підтримки України.

«Ймовірно, російські війська використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, та намагаються зменшити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу», – зазначено у матеріалі ISW за 3 серпня.

У матеріалі зазначено, що, ймовірно, окупанти підпалили тюремний комплекс в Оленівці на території окупованої Донеччини, де утримували українських військовополонених, але звинуватили Україну в високоточному ударі з використанням західного військового обладнання. Такі дії могли би посилити нерішучість США щодо продовження надавати Україні HIMARS.

Також повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання, щоби запобігти контрнаступу українських військ на півночі Херсонщини або контратаки проти них. Окупанти продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу та південного сходу.

У матеріалі також зазначається, що Кремль, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, окупанти перетворили станцію на «ядерний щит». Зазначимо, що напередодні в Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що Запорізька АЕС, яка раніше була захоплена російськими окупантами, повністю вийшла з-під контролю організації.