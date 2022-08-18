За погодніх умов, які спостерігаються останні кілька днів, у випадку аварії на Запорізькій АЕС, радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б України, але зачепило б і сусідні держави. Відповідний прогноз змоделювали вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Науковці виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року. Відповідно до результатів розрахунків, найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів могли б спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км практично у всіх напрямах від ЗАЕС.

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути Києва. Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав – східну частину Білорусі, Польщу, країни Балтії. У кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Результати моделювання перенесення радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.

Радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для кожного із джерел).

Наголошується, що через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Персонал на станції залишився українським. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС. 5 серпня росіяни влаштували провокацію та двічі обстріляли територію електростанції, яка знаходиться під контролем окупантів. На цю ситуацію відреагував Євросоюз, засудивши ведення Росією військової діяльності з території довкола АЕС. 8 серпня Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням скерувати безпекову місію на Запорізьку АЕС. Проте на початку серпня в МАГАТЕ заявили, що ситуація на АЕС вийшла з-під міжнародного контролю.

18 серпня у Міноборони РФ заявили, що на ЗАЕС може відбутися «масштабна провокація» під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України. Зазвичай такі заяви росіян завершувались тим, що вони самі ж обстрілювали територію ЗАЕС, звинувачуючи в цьмоу Україну.