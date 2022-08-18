Українська розвідка отримала нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території Запорізькій АЕС 19 серпня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники Росатома. При тому, що з моменту окупації співробітники Росатома в обов’язковому порядку були присутні на всіх таких нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію АЕС, зазначили у розвідці.

«Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока ймовірність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті», – наголосили в ГУР.

Як повідомляв ZAXID.NET, українська розвідка попереджає про можливу провокацію окупантів на Запорізькій атомній станції завтра, 19 серпня.