Зеленський вважає, що місія МАГАТЕ може стати початком відновлення безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі

На думку президента Володимира Зеленського, з місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення повної безпеки на станції і в Енергодарі зокрема.

«Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи», – заявив Володимир Зеленський у відеозверненні 19 серпня.

Він зауважив, що у випадку, якщо Росія продовжить ядерний шантаж, це літо може мати трагічні наслідки для всієї Європи.

«Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень», – сказав Зеленський.

Зазначимо, що вчені спробували змоделювати поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про розміщення військової техніки в машинній залі Запорізької АЕС, а також про можливі російські провокації на станції.