Зафіксовано пробоїни в даху будівлі приблизно за 150 метрів від одного з реакторів ЗАЕС

Компанія Maxar Technologies опублікувала у Twitter нові супутникові знімки Запорізької АЕС. Повідомляють, що фотографії було зроблено вранці 29 серпня.

Телеканал СNN проаналізував знімки і підрахував, що на них видно щонайменше три російські бронетранспортери.

Крім того, зафіксовано чотири пробоїни в даху будівлі за 500 футів (приблизно 150 м) від одного з реакторів ЗАЕС. Працює цей реактор чи виведений у простій, у СNN не уточнюють.

На супутниковому знімку також видно пожежу на північ від заводу. Пожежі й дим біля ЗАЕС супутник зафіксував ще 26 серпня.

Зазначимо, що представники держави-терориста Росії неодноразово заявляли, що нібито не розміщували жодного важкого озброєння на Запорізькій АЕС.

Російські окупанти облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою.

22 серпня окупанти завезли додаткові БТР і спецвантажівки до ремонтної зони станції. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

Ситуація навколо Запорізької АЕС, яка захоплена окупантами і зазнає обстрілів із боку російських військ, викликає у світі занепокоєння протягом тривалого часу. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив 29 серпня, що місія «вже в дорозі» на ЗАЕС, наголосивши, що агентство має гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі.