На знімках можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС

У районі окупованого російськими військами Енергодара супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької атомної електростанції. На знімках, які оприлюднили журналісти проекту «Схеми» помітні осередки займання у лісі неподалік АЕС.

Окрім того, супутник Planet Labs 24 серпня зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції, розташованої поруч з АЕС.

У коментарі «Схемам» міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що пожежі біля Запорізької АЕС досі тривають.

«Військові мінометні обстріли та пожежонебезпечний період. Цілком можливо, що накладання цих факторів, та те, що окупанти катували пожежників… Три загони пожежників функціонують, але обстрілів багато та загорянь багато, вони не справляються», – розповів Орлов.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські війська використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодара віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

25 серпня на Запорізькій АЕС через ворожі обстріли сталося відключення повітряної лінії «Дніпровська». Як зазначили в Енергоатомі, таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Ввечері цього ж дня в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька атомна електростанція відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська», проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.