Російські обстріли спричинили вперше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі

Відключення повітряної лінії спричинило зміни в роботі ЗАЕС. Через російські обстріли два робочі енергоблоки станції відключилися від мережі. Це спричинило вперше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

«Сьогодні, 25 серпня, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, яка розташована поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів», – повідомили у Telegram-каналі «Енергоатому».

У повідомленні зазначено, що потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечують із енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Проводять пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

Сьогодні зранку міський голова Енергодара, де розатшована Запорізька атомна електростанція, Дмитро Орлов повідомив, що місто вчергове опинилося на межі гуманітарної катастрофи: через російські обстріли місто повністю залишилося без світла та води. Також відомо, що знеструмлені були Мелітополь, Херсон та деякі населені пункти Херсонської області. У Херсоні також було відімкнене водопостачання.

Раніше вчені спробували змоделювати поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня.