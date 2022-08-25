25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі

Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними. Станція залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої ТЕС, яка може забезпечити резервну електроенергію. Про відновлення з'єднання повідомили в МАГАТЕ.

«Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює», – заявили в Агентстві, що є структурою ООН.

Зазначається, що ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

У МАГАТЕ додали, що Україна також повідомила – внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два блоки ЗАЕС, що працювали, були від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту. Проте всі системи безпеки залишилися в робочому стані.

За даними організації, усі шість блоків ЗАЕС залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач. Там не мають інформації про пряму причину відключення електроенергії.

Зауважимо, що шестиреакторна ЗАЕС зазвичай мала чотири зовнішні лінії електропередач. Проте три з них були втрачені раніше через окупацію обʼєкта. У МАГАТЕ нагадали, що в разі втрати зовнішнього живлення ЗАЕС має дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

В Енергоатомі наразі офіційно інформацію про відновлення підключення не коментували.

Водночас видання Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.

Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни МАГАТЕ планувало на два тижні відвідати Запорізьку АЕС у вересні 2022 року. Це мала бути перша перевірка за останні 16 років. Таким чином, в агентстві хочуть відвідати станцію до 5 вересня, щоб поєднати одразу дві перевірки.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив про необхідність якнайшвидше повернути Запорізьку АЕС під контроль України і забезпечити доступ МАГАТЕ до станції.

За словами президента, сьогоднішня зупинка ЗАЕС могла призвести до радіаційної аварії, якби не спрацювала автоматика і персонал станції. Він констатував, що Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

«Необхідно повернути станцію під належний контроль України і негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можливо зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше це зробити зараз», – заявив президент.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.