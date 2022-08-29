Місію особисто очолив голова організації Рафаель Маріано Гроссі

Місія Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) відправилася до Запорізької АЕС. Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

Він також повідомив, що очолив місію.

«Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об’єкта в Україні та Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на ЗАЕС пізніше цього тижня», – написав Гроссі.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Нагадаємо, що 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії звʼязку ЗАЕС з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». «Енергоатом» повідомляв, що це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС унаслідок обстрілів російськими військовими.