Російські окупаційні війська у суботу, 27 серпня, вчергове обстрілювали майданчик Запорізької АЕС. Про це інформує НАЕК «Енергоатом».

«Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

Окупанти посилили тиск на працівників АЕС для нерозголошення ними свідчень про їхні злочини на станції під час приїзду місії МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський напередодні у вечірньому зверненні подякував українським атомникам, яким, попри провокації окупантів, вдається берегти Україну та світ від ядерної катастрофи.