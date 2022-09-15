Окупація ЗАЕС Росією значно підвищує ризик ядерної аварії

У четвер, 15 вересня, Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, яка вимагає від держави-терориста Росії вивести війська із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, із 35 учасників 26 підтримали резолюцію, семеро утрималося (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія і Пакистан). Проти висловилися Росія та Китай.

У цьому документі агентство закликає Росію «негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні».

Також у резолюції йдеться, що окупація ЗАЕС Росією значно підвищує ризик ядерної аварії.

Зазначимо, що це уже друга резолюція, яку прийняла МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Перший документ прийняли у березні, перед тим, як російські війська окупували ЗАЕС.

«Вже наступного дня РФ відкинула цей заклик, захопивши Запорізьку атомну електростанцію. Росія розглядає цивільну інфраструктуру України як військову нагороду, прагнучи позбавити Україну контролю над власними енергетичними ресурсами та використовувати АЕС як військову базу для бойових дій проти України», – йдеться у матеріалі.

Як інформував ZAXID.NET, починаючи з 4 березня Запорізьку АЕС контролюють росіяни. Під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС Енергодар. Доти АЕС обстрілювали з артилерії, а згодом підірвали частину боєприпасів просто біля першого енергоблоку.

Російські військові постійно обстрілюють лінії енергопостачання станції. Крім того, військові складують боєприпаси прямо в приміщеннях АЕС, що у разі їхньої детонації може призвести до ядерної катастрофи.

На тлі загрози ядерної катастрофи Україна добивалася реакції міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. У підсумку на початку вересня місія МАГАТЕ на чолі з головою Рафаелем Гроссі відправилася на ЗАЕС.

У МАГАТЕ заявили про порушення фізичної цілісності ЗАЕС, але не вказали, хто причетний до цього. Згодом у звіті МАГАТЕ підтвердило, що Росія розмістила військову техніку на території ЗАЕС.

Відразу після того, як основна частина місії МАГАТЕ покинула ЗАЕС, Росія відновила провокації.