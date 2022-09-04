Російський військовий на території Запорізької атомної енергостанції

Видання Insider опублікувало відео роботи російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції. Його зняли в ніч із 2 на 3 вересня.

Команда експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчила відео і дійшла висновку, що у кадрі видно труби Запорізької ТЕС, зйомка ведеться з протилежного берега Дніпра, а камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ розташоване на захід від Запорізької ТЕС, де також розташована атомна електростанція.

відео Insider

Нагадаємо, що від 4 березня Запорізьку АЕС контролюють росіяни, адже під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС Енергодар. Доти обстрілювали її з артилерії, а згодом підірвали частину боєприпасів просто біля першого енергоблоку.

Російські військові постійно обстрілюють лінії енергопостачання, щоб відключити станцію від української енергомережі, сподіваючись потім підключити її до російської. Крім того, військові складують боєприпаси прямо в приміщеннях АЕС, що у разі їхньої детонації може призвести до ядерної катастрофи.