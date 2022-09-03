Захоплена росіянами Запорізька АЕС – найбільша в Європі

У суботу, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція (МАГАТЕ) в черговий раз втратила зв'язок з останньою працюючою зовнішньою лінією електропередач. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Водночас станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.

«Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів», – зазначили в міжнародному агентстві.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі дав великий брифінг після візиту на Запорізьку АЕС. Одним з підсумків цієї поїздки стало те, що представники МАГАТЕ перебуватимуть на станції до стабілізації ситуації.