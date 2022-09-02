Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може продовжуватися», – заявив глава МАГАТЕ.

Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали «незручно близько».

«Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази це було справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас», – розповів Гроссі.

Проте президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі «Амброзетті» наголосив, що Україна так і не почула заклику організації до демілітаризації атомного об’єкту, а сама місія не посприяла всебічному вільному висвітленню поїздки на ЗАЕС.

«На жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного – заклику до Росії щодо демілітаризації станції. А як же можна без цього?», – сказав президент під час виступу.

Зеленський зазначив, що МАГАТЕ також не дотрималось домовленості зробити все можливе для допуску незалежних ЗМІ на станцію, яких російські військові зупинили на блокпосту та не пропустили далі.

Він зауважив, що все ще не залишає надії, що місія дотримає власного слова та зробить все можливе для виводу російських військ із території Запорізької АЕС, адже це відповідає інтересам усієї міжнародної спільноти та допоможе уникнути найбільшого за 40 років ризик радіаційної катастрофи.

Нагадаємо, що місія перебуватиме на об'єкті до 3 вересня. Згодом її експерти почнуть опрацьовувати можливість постійної присутності наглядачів організації в районі станції.

Рафаель Гроссі також розповів, що протягом кількох годин роботи делегації на Запорізькій АЕС вдалося зібрати «багато важливої інформації», не уточнивши про що саме йдеться. За словами гендиректора, він побачив «ключові речі», які хотів побачити.

Очільник МАГАТЕ також сказав, що його команда, ймовірно, буде розмовляти із мешканцями тимчасово окупованого військами РФ міста Енергодар, розташованого біля ЗАЕС.