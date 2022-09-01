Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє «Європейська правда».

Більшість інспекторів місії Міжнародного агентства з атомної енергії, включаючи Гроссі, покинули Запорізьку атомну електростанцію після візиту в четвер. На станції залишилось 5 співробітників організації.

«Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут», – сказав Гроссі.

За даними BBC, місія перебуватиме на об'єкті до 3 вересня. Згодом її експерти почнуть опрацьовувати можливість постійної присутності наглядачів організації в районі станції.

Гроссі також розповів, що протягом кількох годин роботи делегації на Запорізькій АЕС вдалося зібрати «багато важливої інформації», не уточнивши про що саме йдеться. За словами гендиректора, він побачив «ключові речі», які хотів побачити.

Очільник МАГАТЕ також сказав, що його команда, ймовірно, буде розмовляти із мешканцями тимчасово окупованого військами РФ міста Енергодар, розташованого біля ЗАЕС.