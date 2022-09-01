Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики 1 вересня прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Про це повідомила прес-служба «Енергоатому».

ЗМІ вже опублікували відео колони МАГАТЕ, яка заїжджає на територію ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1 — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) September 1, 2022

Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики вирушила з Запоріжжя до АЕС попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста. «Енергоатом» повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.

Головне управління розвідки повідомило, що окупанти готують евакуацію з території Запорізької АЕС в Мелітополь співробітників «Росатому».

Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів Росгвардії, які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару.

Зі слів співробітників «Росатому» стало відомо, що після прибуття на станцію місії МАГАТЕ, частину персоналу не допустять на територію АЕС.

Повідомляється, що вже зараз на станції склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Йдеться про персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.