В Енергодарі чути автоматні черги, окупанти задіяли артилерію, міномети та авіацію

Росіяни з п’ятої години ранку ведуть обстріл в районі ЗАЕС у Енергодарі. За інформацією міського голови Дмитра Орлова, окупанти задіяли артилерію, міномети та авіацію. Місія МАГАТЕ, яка була скерована на Запорізьку АЕС, не може потрапити туди через безперервні обстріли.

«В місті чути автоматні черги, окупанти задіяли артилерію, міномети та авіацію (над містом кружляють гелікоптери). Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілів», – повідомив Орлов.

Фото Дмитра Орлова

Також, за його інформацією, відомо про влучання в житлові та приватні присадибні будинки, в приймальний покій лікарні та дитячі садочки.

На місцях працюють екстрені служби.

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, яка прямує на окуповану ЗАЕС.

«Порушуючи свої зобов’язання, армія РФ веде потужний обстріл коридору, через який місія МАГАТЕ має прямувати з Запоріжжя до атомної електростанції. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та уможливити безпечний проїзд фахівцям МАГАТЕ», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Сьогодні на ЗАЕС мала би прибути місії МАГАТЕ. Але росіяни ведуть обстріл погодженого маршруту слідування місії. За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

Нагадаємо, інспекційна місія МАГАТЕ вирушила в Україну 29 серпня. Відомо, що місія має сфокусуватися на трьох завданнях: фізичному захисті, ядерній безпеці та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

P.S. Близько 9:30 активіст Сергій Стерненко повідомив, що місія МАГАТЕ вирушила у бік Енергодару попри російські обстріли.

О 10:30 він повідомив, що за інформацією «Інтерфаксу», місія МАГАТЕ вже перебуває на блокпосту в Новоолександрівці та чекає, коли буде безпечно продовжити рух колони. Місія знаходиться приблизно за 20 км від лінії фронту.