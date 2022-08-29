До складу місії МАГАТЕ, яка відвідає ЗАЕС, увійшли 14 міжнародних експертів

29 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила з Відня до України. Сьогодні делегація має прибути до Києва. Ближчими днями вона розпочне роботу на Запорізькій АЕС. Місія має три основні завдання: фізичний захист, ядерна безпека та гарантія нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію на запрошення уряду України. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

До Енергодару місія має потрапити з території, яка перебуває під контролем України.

За словами Ніколенка, місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями і сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

«Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту», – зазначив Олег Ніколенко.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, зокрема вивести військові підрозділи, техніку та працівників «Росатому» і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.

23 серпня міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив важливість візиту делегації МАГАТЕ на ЗАЕС.

Нагадаємо, що 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.