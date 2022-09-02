Ґроссі запевнив, що російські представники не впливали на діяльність місії на ЗАЕС

Звіт про ситуацію на ЗАЕС буде надано виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі в п’ятницю, 2 вересня, розповів, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації. Під час прес-конференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні Ґроссі розповів, що наразі на АЕС залишаються шість експертів організації.

«Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. Після цього ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу», – сказав Ґроссі.

Він зазначив, що представить звіт про ситуацію на АЕС виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня. 6 вересня він має звітувати про результати роботи місії перед Радою Безпеки ООН.

Попередньо Ґроссі зазначив, що «фізична цілісність об’єктів була кілька разів порушена», що є неприйнятним, а також підтвердив, що на станції кілька разів відключалося живлення та спостерігалися перебої із зовнішнім електропостачанням.

Він розповів, що системи безпеки та захисту функціонують не повною мірою, але наразі ситуація не досягла «червоної зони». За його словами, на станції існує «напруга», а вірогідність подальших руйнувань залишається високою.

Ґроссі також розповів, що перед візитом місії російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил з території ЗАЕС.

«Військові, які були присутні там, у жодний спосіб із нами не зв’язувалися. Було кілька нагод, коли я просив поговорити з кимось із них, але вони були недоступні. Зокрема щодо питання кризового центру, бо я хотів спитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що ту групу військових було виведено зі станції», – сказав він.

Зазначимо, що в сьогоднішньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що в зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території ЗАЕС. Близько 100 одиниць перемістили на завод «Атом Енергомаш», решту – розосередили у найближчих населених пунктах.

Також Ґроссі зазначив, що після спілкування з українськими працівниками ЗАЕС члени місії зрозуміли, що «по-суті, вони працюють разом із російськими технічними колегами», але у цій непростій і напруженій ситуації «усі дають раду».

Він запевнив, що російські представники не впливали на діяльність місії на ЗАЕС.

«Ми побачили те, що я просив показати. Усе, що я просив. Навіть коли ми були самі. Ми побачили все (що хотіли)», – наголосив він.

Він зазначив, що агентство на піддається на маніпуляції.

«Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей «шум», але ми фокусуємося на тому, що ми робимо», – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Деякий час делегація не могла потрапити на АЕС через інтенсивні обстріли. Пізніше місії таки вдалося потрапити на Запорізьку атомну електростанцію. До місії були залучені 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.