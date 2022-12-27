Росіяни готують так звану «евакуацію» мешканців тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області, повідомив Центр національного спротиву.

Як йдеться в повідомленні, для проведення «евакуації» Запорізька атомна електростанція, яку окупанти захопили ще 4 березня, має підготувати автобуси. Людей планують вивозити у кримське місто Джанкой.

«На початках "евакуація" добровільна, але надалі окупанти практикують примусове виселення», – повідомили у Спротиві.

Водночас для того, аби жителі Енергодара, як і всієї окупованої частини Запорізької області не могли виїхати на вільну територію, окупанти закрили блокпост у Василівці. Він був єдиним блокпостом, через який можна було виїхати з окупованих територій півдня.