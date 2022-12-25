Так звана комендантська година в окупованій Василівці діятиме з 28 грудня до 4 січня

В окупованій Василівці на Запоріжжі росіяни заборонили місцевим мешканцям виходити на вулицю з 28 грудня по 4 січня. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 25 грудня.

Зазначається, що на Новий рік окупанти ввели так звану комендантську годину.

«Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023», – йдеться у зведенні.

Окупанти видали працівникам екстрених служб спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по Василівці.

Нагадаємо, раніше в окупованій Горностаївці Херсонської області росіяни на 10 днів заборонили мешканцям виходити з дому.