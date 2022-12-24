На Херсонському напрямку ворог продовжує тероризувати мирне населення

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня по 3 січня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на Херсонському напрямку ворог продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

Як інформував ZAXID.NET, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсона зросла до 58 осіб, з них 18 у важкому стані.

Також російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.