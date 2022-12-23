Застосування фосфорних бомб поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією

У п’ятницю, 23 грудня, російські окупанти завдали по Херсону ударів з реактивної та ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські війська щодня тероризують Херсон та райони на правому березі Дніпра після того, як ці території звільнили ЗСУ.

У ЦНС нагадали, що застосування фосфорних бомб поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни.

«Однак росіяни й надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення», – наголосили у Центрі.

відео Центр національного спротиву

Додамо, що радіус ураження фосфорної бомби – 150 метрів. При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених пунктів, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування.

Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Білий фосфор – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх атак загинули щонайменше двоє мирних жителів, а 21 грудня, окупаційні війська РФ близько 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Загинула одна людина, ще шістьох поранено.

Херсонська влада рекомендує мешканцям подбати про свою безпеку та евакуюватись. Людей попереджають про ризик того, що вони можуть залишитись без води та тепла.