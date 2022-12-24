Російські війська щодня тероризують Херсон обстрілами

Щонайменше п’ятеро людей загинули і 20 отримали поранення внаслідок обстрілу центру Херсона російськими військами у суботу, 24 грудня. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Херсон. росіяни здійснили черговий терор – обстріляли центр міста. Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці», – зазначив він.

Тимошенко уточнив, що всі служби працюють на місці обстрілу, наслідки наразі з'ясовуються.

За його словами на зараз відомо про мінімум п'ятьох загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста. Згодом він уточнив, що внаслідок російського терору, станом на 12:00 відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.

За повідомленням місцевих пабліків, російські терористи завдали удару по місцевому ринку. Також у соцмережах почали з'являтися перші кадри з місця обстрілу.

На обстріл українського міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення», – написав він у Telegram.

Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо.

Зазначимо, що російські війська щодня тероризують Херсон обстрілами. Зокрема, напередодні, 23 грудня, російські окупанти завдали по Херсону ударів з реактивної та ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.