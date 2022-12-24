Російські окупанти вивезли свою «адміністрацію» з міста Сватове Луганської області. Про це керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

«Ми ще ближче до Сватового: окупанти вивезли з міста «ленерівську» адміністрацію. Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ», – написав Гайдай.

За його словами, українські військові за минулу добу відбили наступи в райони Стельмахівки та Білогорівки. Росіяни продовжують обстрілювати нещодавно звільнені населені пункти та застосовують іранські дрони та ракетні комплекси С-300.

Нагадаємо, що за словами Гайдая, на окупованій території Луганської області партизани підпалили автоматизованого управління залізницею, внаслідок чого воно згоріло повністю. Відновлення знищенного обладнання займе від двох до трьох тижнів