Знищення обладнання зумовить затримки надходження військових вантажів для окупантів на два-три тижні

На окупованій території Луганської області партизани підпалили автоматизованого управління залізницею, внаслідок чого воно згоріло повністю. Відновлення знищенного обладнання займе від двох до трьох тижнів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«"Хтось" підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) – на ділянці залізничного сполучення Луганськ-Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя). З вогником устаткування було знищено», – написав він у Facebook в суботу, 3 грудня, й опублікував коротке відео.

З посиланням на оцінку фахівців Гайдай повідомив, що знищення такої системи призведе до переведення в «ручний режим» керування ділянкою залізничного сполучення і, як наслідок, унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій окупантів орієнтовно на два-три тижні.

Додамо, що ЗСУ звільнили вже 13 населених пунктів Луганщини, які російські загарбники окупували після 24 лютого.