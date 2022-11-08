Партизани підпалили штаб росіян, який ті облаштували в захопленій церкві

У вівторок, 8 листопада, на тимчасово окупованій території Запорізької області сили спротиву підпалили штаб росіян, який ті облаштували в захопленій церкві. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, подія сталася близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району.

«В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково чекає на русню. А власноруч розправляються з ворогом», – розповів Федоров.

Інформацію про втрати загарбників наразі уточнюють.