На Запоріжжі партизани підпалили ворожий штаб, який окупанти облаштували у церкві
Штаб окупанти облаштували у захопленій церкві в селі Вознесенка
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Партизани підпалили штаб росіян, який ті облаштували в захопленій церкві
У вівторок, 8 листопада, на тимчасово окупованій території Запорізької області сили спротиву підпалили штаб росіян, який ті облаштували в захопленій церкві. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, подія сталася близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району.
«В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково чекає на русню. А власноруч розправляються з ворогом», – розповів Федоров.
Інформацію про втрати загарбників наразі уточнюють.
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